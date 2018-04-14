Ещё
Два ДТП на одной улице в Севастополе: сбитый мопед и «поцелуй» легковушек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два ДТП на одной улице в Севастополе: сбитый мопед и «поцелуй» легковушек 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Руднева произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия. В одном из них легковой автомобиль сбил мопед. В результате инцидента пострадал молодой мужчина — водитель двухколесного транспортного средства, передает корреспондент РИА Новости Крым.
На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи, которые оказывают помощь мотоциклисту.
Также на расстоянии около 100 метров случилась еще одна авария — столкнулись две машины Suzuki. В результате инцидента автомобили получили незначительные повреждения.
РИА Новости Крым: последние новости
Подробности ДТП с автобусом в Подмосковье: один человек погиб, 13 пострадали "Зебры" не помеха: в центре Балаклавы столкнулись три авто Следком возбудил дело по факту столкновения автобуса и электрички в Крыму
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой4
Названы самые надежные автомобили4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение