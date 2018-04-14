Два ДТП на одной улице в Севастополе: сбитый мопед и «поцелуй» легковушек 

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Руднева произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия. В одном из них легковой автомобиль сбил мопед. В результате инцидента пострадал молодой мужчина — водитель двухколесного транспортного средства, передает корреспондент РИА Новости Крым.
На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи, которые оказывают помощь мотоциклисту.
Также на расстоянии около 100 метров случилась еще одна авария — столкнулись две машины Suzuki. В результате инцидента автомобили получили незначительные повреждения.