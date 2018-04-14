В Харькове в ДТП пострадало семь человек

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины. «Трое мужчин и четыре женщины с травмами разной степени тяжести доставлены в харьковские больницы. 14 апреля около 00.30 в Московский отдел полиции поступило сообщение о ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Академика Павлова и Механизаторской», — сообщили в полиции. Там заявили о госпитализации пострадавших. «В результате столкновения двух автомобилей марки ВАЗ бригадой скорой медицинской помощи в травмпункт 17-й больницы с ушибами и ссадинами был доставлен 29-летний водитель. Других пострадавших — 22-летнего водителя и пассажиров, среди которых 4 женщины и один мужчина, доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи», — говорится в сообщении. Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 86 Уголовного кодекса Украины — «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».