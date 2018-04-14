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Рухнувшая стена в Канавинском районе погребла под собой семь машин (ФОТО)
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Рухнувшая стена в Канавинском районе погребла под собой семь машин (ФОТО) 

В городе N 59 минут назад
Фото: В городе N
Часть кирпичной стены обрушилась в Канавинском районе вчера вечером, 13 апреля. Под завалы попали семь автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По данным свидетелей, ЧП случилось около одного из домов по Базовому проезду. По их словам, никто не пострадал, так как людей в заваленных автомобилях не было. Однако, сами машины получили повреждения. Также очевидцы сообщают, что из-за обрушения стены произошла утечка газа.
Напомним, прокуратура проверяет информацию об обрушении кровли дома на Большой Печерской.
Фото: vk.com
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