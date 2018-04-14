В Волгограде на Красную горку закроют дороги в четырех районах города

В Волгограде второе воскресенье подряд перекроют дороги ко всем городским кладбищам.

— На Красную горку проезжая часть станет пешеходной с 6 утра до 17:00, — прокомментировали в пресс-службе администрации Волгограда.

Водителям придется объезжать улицы.

Дзержинский район:

улица Землячки в границах от проспекта Жукова до Института гигиены. Рядом с кладбищем на Моторном заводе перекроют улицы Батумскую, Южно-Украинскую и съезд с Третьей Продольной магистрали;

Третья Продольная от улицы Лесогорской до шестого путепровода на Ангарской.

Где объехать?

Перекрытые дороги можно объехать по улицам Ангарская, Хорошева, проспекту имени Жукова.

Дзержинский район:

улица Карла Либкнехта от проспекта Жукова до Центрального кладбища. Пешеходными станут улицы Рионская, Истринская, Ингульская.

Где объехать?

Обогнуть все новые препятствия на дороге водители смогут лишь по улице Хорошева.

Кировский район:

улицы Абганеровская, Лавровая, Майская, Красных партизан, Клязьминская;

переулки Советский и Майский.

Где объехать?

Свободными для автомобилей останутся улицы Майская и Строительная.

Красноармейский район:

от дома № 73 улицы Плеханова до дома № 93 улицы Новопортной.

К городским кладбищам волгоградцев довезут на дополнительных автобусах. О расписании и маршрутах можно узнать в нашем материале.