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ДТП на трассе М-9: дорожные рабочие и гости из Волгограда (ФОТО)
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ДТП на трассе М-9: дорожные рабочие и гости из Волгограда (ФОТО) 

vluki.ru 36 минут назад
Сегодня, 17 апреля, на 455 км трассы М9 Москва — Балтия произошло ДТП.
Как сообщил корреспонденту интернет-портала ВЛуки.ру сотрудник районной Госавтоиспекции, водитель мотоцикла двигался по трассе М9 в направлении Москвы, машина дорожных рабочих пересекала трассу, направляясь в деревню Ущицы. Водитель грузовика не пропустил мотоциклиста, в результате чего тот совершил резкий манёвр и вылетел с проезжей части в кювет.
Как рассказали ВЛуки.ру водитель и пассажир мотоцикла, они приехали в Великие Луки из Волгограда, чтобы приобрести мотоцикл (т.к. цены в городе на Ловати значительно ниже, даже учитывая затраты на поездку). Купили мотоцикл, переночевали и утром двинулись в Москву, чтобы оттуда новенький мотоцикл добирался домой наземным транспортом, а владельцы — воздушным… Но на пути гостей из Волгограда неожиданно возникли суровые дорожные рабочие.
Водитель и пассажир мотоцикла не пострадали. Мотоцикл потерял товарный вид, ему потребуется ремонт.
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