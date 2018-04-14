В Самаре восстановили движение на Южном шоссе

Opel, Renault и Правоохранители закончили работать на месте крупного ДТП на Южном шоссе. Здесь в субботу, 14 апреля, столкнулись Nissan Skoda . Об этом 63.ru сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь в направлении въезда в город в сторону улицы Авроры, допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Opel. От полученного удара иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной Renault. Затем в нее влетела Skoda. Очевидцы поделились с 63.ru фотографиями с места аварии.

В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля Opel — 33-летняя женщина. Машины и спецтехника перекрыли всю проезжую часть. Полицейские организовали реверсивное движение для проезда других автомобилей.

— Сотрудники полиции установили и опросили очевидцев произошедшего. Сейчас движение на мосту полностью восстановили, — рассказали в областном главке.