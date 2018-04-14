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В Самаре восстановили движение на Южном шоссе
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В Самаре восстановили движение на Южном шоссе 

63.ru 30 минут назад
Фото: 63.ru
Правоохранители закончили работать на месте крупного ДТП на Южном шоссе. Здесь в субботу, 14 апреля, столкнулись Nissan, Opel, Renault и Skoda. Об этом 63.ru сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь в направлении въезда в город в сторону улицы Авроры, допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Opel. От полученного удара иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной Renault. Затем в нее влетела Skoda. Очевидцы поделились с 63.ru фотографиями с места аварии.
В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля Opel — 33-летняя женщина. Машины и спецтехника перекрыли всю проезжую часть. Полицейские организовали реверсивное движение для проезда других автомобилей.
— Сотрудники полиции установили и опросили очевидцев произошедшего. Сейчас движение на мосту полностью восстановили, — рассказали в областном главке.
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