Первоклассник попал под колеса автомобиля в Сочи

Ребенок пытался перейти проезжую часть в неустановленном для этого месте

Первоклассник попал под колеса автомобиля в Сочи.

ДТП случилось днем 17 апреля на улице Труда.

«По предварительным данным, семилетний ребенок пытался перейти проезжую часть в неустановленном для этого месте. В этот момент автомобиль сбил пешехода. Водитель скрылся с места ДТП», — рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Мальчик получил травму головы.

Обстоятельства аварии выясняются.