Ребенок пытался перейти проезжую часть в неустановленном для этого месте
Первоклассник попал под колеса автомобиля в Сочи.
ДТП случилось днем 17 апреля на улице Труда.
«По предварительным данным, семилетний ребенок пытался перейти проезжую часть в неустановленном для этого месте. В этот момент автомобиль сбил пешехода. Водитель скрылся с места ДТП», — рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Мальчик получил травму головы.
Обстоятельства аварии выясняются.