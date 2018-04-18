Ещё
Первоклассник попал под колеса автомобиля в Сочи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первоклассник попал под колеса автомобиля в Сочи 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Ребенок пытался перейти проезжую часть в неустановленном для этого месте
Первоклассник попал под колеса автомобиля в Сочи.
ДТП случилось днем 17 апреля на улице Труда.
«По предварительным данным, семилетний ребенок пытался перейти проезжую часть в неустановленном для этого месте. В этот момент автомобиль сбил пешехода. Водитель скрылся с места ДТП», — рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Мальчик получил травму головы.
Обстоятельства аварии выясняются.
АиФ-Кубань: последние новости
В Абинском районе с моста упал водовоз без водителя Под Краснодаром в лобовом столкновении автомобилей пострадали три человека Мальчика 4 лет полиция нашла в аэропорту Краснодара
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Грузовик вспыхнул на МКАД4
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
«КамАЗ» полностью обновит кабины грузовиков1
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение