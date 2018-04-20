В Сочи перебегавшего дорогу подростка сбила иномарка

17-летнего юношу госпитализировали

Иномарка сбила перебегавшего дорогу подростка в Сочи.

18 апреля в Лазаревском районе Сочи в ДТП пострадал 17-летний парень. Инцидент произошел около 21:15 на улице Армавирской.

Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД Сочи, 27-летний водитель автомобиля Opel наехал на пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте.

Юношу с места ДТП госпитализировали. Иномарка получила повреждения. По предварительным данным, в произошедшей аварии виноват подросток. Кроме того, в темное время суток на верхней одежде пешеходов должны быть светоотражающие элементы, добавили в ведомстве.