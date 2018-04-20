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В Сочи перебегавшего дорогу подростка сбила иномарка
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В Сочи перебегавшего дорогу подростка сбила иномарка 

АиФ-Кубань 20 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
17-летнего юношу госпитализировали
Иномарка сбила перебегавшего дорогу подростка в Сочи.
18 апреля в Лазаревском районе Сочи в ДТП пострадал 17-летний парень. Инцидент произошел около 21:15 на улице Армавирской.
Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД Сочи, 27-летний водитель автомобиля Opel наехал на пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте.
Юношу с места ДТП госпитализировали. Иномарка получила повреждения. По предварительным данным, в произошедшей аварии виноват подросток. Кроме того, в темное время суток на верхней одежде пешеходов должны быть светоотражающие элементы, добавили в ведомстве.
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