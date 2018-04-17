В Сочи водитель сбил 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Краснодар. 17 апр. — Новая Кубань. Инцидент произошел сегодня на улице Труда во второй половине дня.

По предварительным данным, 7-летний мальчик переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. В это время ребенка сбил автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия. В больницу пострадавшего доставили родители, врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга.

Обстоятельства ДТП уточняются, сообщили в ОГИБДД УВД Сочи. Водителя машины разыскивает полиция. Несмотря на то, что в данном случае виновником инцидента стал маленький мальчик, водителю грозит до 15 суток ареста за то, что он покинул место аварии.