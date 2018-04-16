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В Оренбурге на Радоницу автомобилистам не перекроют улицу Тихую
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В Оренбурге на Радоницу автомобилистам не перекроют улицу Тихую 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
17 апреля в Оренбурге на Радоницу не будут перекрывать улицу Тихую, сообщает городская администрация.
До ехать по улице Тихой до кладбищенского комплекса «Степной» можно будет на личном автомобиле. Однако стоит напомнить, что с 05:00 до 24:00 будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге по улице Авторемонтной — на участке от улицы Монтажников до улицы 31 Линия.
В Родительский день оренбуржцы смогут добраться до кладбищенских комплексов на специально выделенных автобусах:
— № 46 «10 микрорайон — Кладбищенский комплекс»;
— № 46–к «Объездная дорога — Кладбищенский комплекс»;
— № 60 «Никольский собор — Кладбищенский комплекс»;
— № 60с «д/к Газовик — Загородное шоссе — Кладбищенский комплекс»;
— № 57 «ул. Тихая — ж/д вокзал».
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