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Ехал по встречке, подрезая других: автохам рассекал по Челюскинцев, снимая всё на видео
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Ехал по встречке, подрезая других: автохам рассекал по Челюскинцев, снимая всё на видео 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Водитель чёрной иномарки этим субботним вечером решил ездить по улицам Тюмени по своим правилам. Как рассказали нам очевидцы, они ехали в 17 часов по Челюскинцев, когда мимо них на всех парах промчалась шумная компания. Двое пассажиров высунулись на улицу, чтобы снимать всё на видео. Они не подозревали, что попадут в поле зрения чужого авторегистратора. — Всего автомобилей было шесть, целый кортеж, но успел заснять на видео только одну. Первая мчала с заклеенными госномерами, вторая, следом за ней — эта, из которой молодые парни высунулись со смартфонами из окон. Следом — ещё четыре, среди которых — два внедорожника. Эта шумная автоколонна вела себя дерзко, сигналя, выезжая на встречку через две сплошных. Вроде, ни в кого не врезались, хотя лихо подрезали другие автомобили в попутном направлении, — рассказал нам автор видеоролика.
Ехал по встречке_2018_04_14  Тюменец надеется, что эти лихачи не останутся безнаказанными. А плата за такую развеселую поездку для кортежа может быть высокой. — Штраф эти нарушители могли бы получить при наличии смягчающих обстоятельств. Но если отчётливо видно, что выезд на встречную полосу движения осуществляется через линию двойной сплошной разметки, намеренно замаскированы госномера и без необходимости в черте города используется звуковой сигнал, то за это грозит лишение прав. Причём каждое нарушение ПДД фиксируется как отдельное административное правонарушение, — пояснил тюменский автоюрист Игорь Полицаев.
Аналогичная автоистория случилась в нашем городе в конце декабря прошлого города: тогда также по центру прокатился очень дерзкий свадебный кортеж. Пока полиция проводила свою проверку, нарушителей вычислили другие местные автолюбители. Автоинспекторы, прочем, не остались не у дел: двух автолихачей они поймали. Какое наказание получили автохамы, мы рассказали в нашем предыдущем материале.
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