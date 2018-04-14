Петрозаводчанин отметил ямы на Древлянке шариком с гелием 

Мужчина обнаружил выбоины в тех местах, где, по информации администрации города, их заделали. Мэрия карельской столицы на прошлой неделе, 12 апреля, отчиталась о заделанных холодным асфальтом выбоинах на Лесном проспекте и Лососинском шоссе. Информацию пресс-службы городской администрации подхватили местные СМИ. Житель Древлянки днем 13 апреля прогулялся по шоссе и проспекту и, вероятно, к своему большому удивлению, обнаружил ямы внушительных размеров. Фотографии и письмо петрозаводчанин прислал в нашу редакцию в субботу. Также копию письма он направил главе Петрозаводска.
Горожанин запечатлел выбоину на Лососинском шоссе около заправки ТНК, лужу при выезде с Древлянского кольца в сторону Республиканской больницы и яму на Лесном проспекте по правой стороне в направлении Древлянского кольца.
— Ямы и лужа заставляют водителей выезжать на полосу встречного движения или делать неожиданные перестроения, нарушая ПДД и провоцируя на аварии,
— рассуждает житель карельской столицы.
По словам нашего читателя, с 5 марта он звонил, писал письма по луже, чтобы убрали снежный вал вдоль проезжей части в этом месте и до Республиканской больницы.
— Но никто не соизволил выполнить эту работу, а только с водителей деньги взяли и себе в карман в виде зарплаты положили. Про ямы то же самое. Дорожное покрытие испортили, ямы внеочередные появились на всём протяжении Лососинского шоссе,
— отметил петрозаводчанин, который обозначил дефекты в асфальте шариком.
— Отмеченные ямы шариком, надутым гелием и купленным за мой пенсионный счёт являются моим личным ноухау, запатентованным впервые в России,
— рассказал мужчина. По его словам, шарик является для дорожников, мэрии, ГАИ и других ответственных организаций по ремонту и обслуживанию дорог сигналом тревоги. — Чтоб в этот или, в крайнем случае, на следующий день заделали эти ямы по технологии, а не просто засыпали щебнем, который через день-другой разбросается колёсами автомобилей и опят будет та же яма на том же месте. Так сделали дорожники пару дней назад на Лососинском шоссе. По материалам: ptzgovorit.ru