Петрозаводчанин отметил ямы на Древлянке шариком с гелием

Мужчина обнаружил выбоины в тех местах, где, по информации администрации города, их заделали. Мэрия карельской столицы на прошлой неделе, 12 апреля, отчиталась о заделанных холодным асфальтом выбоинах на Лесном проспекте и Лососинском шоссе. Информацию пресс-службы городской администрации подхватили местные СМИ. Житель Древлянки днем 13 апреля прогулялся по шоссе и проспекту и, вероятно, к своему большому удивлению, обнаружил ямы внушительных размеров. Фотографии и письмо петрозаводчанин прислал в нашу редакцию в субботу. Также копию письма он направил главе Петрозаводска.

Горожанин запечатлел выбоину на Лососинском шоссе около заправки ТНК , лужу при выезде с Древлянского кольца в сторону Республиканской больницы и яму на Лесном проспекте по правой стороне в направлении Древлянского кольца.

— Ямы и лужа заставляют водителей выезжать на полосу встречного движения или делать неожиданные перестроения, нарушая ПДД и провоцируя на аварии,

— рассуждает житель карельской столицы.

По словам нашего читателя, с 5 марта он звонил, писал письма по луже, чтобы убрали снежный вал вдоль проезжей части в этом месте и до Республиканской больницы.

— Но никто не соизволил выполнить эту работу, а только с водителей деньги взяли и себе в карман в виде зарплаты положили. Про ямы то же самое. Дорожное покрытие испортили, ямы внеочередные появились на всём протяжении Лососинского шоссе,

— отметил петрозаводчанин, который обозначил дефекты в асфальте шариком.

— Отмеченные ямы шариком, надутым гелием и купленным за мой пенсионный счёт являются моим личным ноухау, запатентованным впервые в России,