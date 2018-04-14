Пьяным катался по городу

Фото с ресурса big-rostov.ru Уголовное дело завели на судогодца, повторно севшего за руль пьяным.

В конце марта 2018 инспекторы остановили автомобиль « ВАЗ — 21099», за рулём которого был 32-летний местный житель. Поведения мужчины сотрудникам ГИБДД показалось странным. Опасение подтвердили показания специального прибора — судогодец был пьян.

Инспекторы пробили мужчину по базе данных и выяснили, что гражданин был ранее лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде и даже привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, находясь под «административным наказанием».

Теперь 32-летнему водителю грозит наказание в виде крупного штрафа или реального срока лишения свободы.