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В Тверской области автоинспекторы провели акцию «Безопасная дорога для пешехода»
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В Тверской области автоинспекторы провели акцию «Безопасная дорога для пешехода» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В городе Кимры ученики школы №13 совместно с Госавтоинспекцией провели пропагандистскую акцию «Безопасная дорога для пешехода!». Главной целью мероприятия явилось повышение дорожной грамотности, снижение ДТП с участием пешеходов, а также привлечение внимания общественности к проблеме безопасности пешеходов на дороге. В начале мероприятия дети прослушали лекцию инспектора ГИБДД по правилам безопасного поведения на дороге, разобрали различные «дорожные ловушки». Затем ребята разместили возле школы плакаты и памятки с призывом водителей быть внимательными к пешеходам, соблюдать скоростной режим и не нарушать ПДД, а пешеходов — быть осторожными и переходить дорогу только в установленном месте. В рамках акции участники раздавали памятки для пешеходов с информацией о причинах дорожно-транспортных происшествий, правилах перехода проезжей части, а также об использовании светоотражающих элементов на одежде и сумках в темное время суток.
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