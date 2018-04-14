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Камера запечатлела массовое ДТП, спровоцированное любителями гонок в Туле
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Камера запечатлела массовое ДТП, спровоцированное любителями гонок в Туле 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Водители, решившие в минувшую пятницу, 13 апреля, «погоняться» по проспекту Ленина в Туле, устроили аварию с участием шести машин.
Как сообщают местные СМИ, мужчина, управлявший автомобилем Subaru, решил продемонстрировать превосходство собственного стиля езды водителю Mersedes S 500.
Некоторое время они пытались опередить друг друга, на большой скорости лавируя в плотном потоке.
В какой-то момент водитель Subaru потерял контроль над своим транспортным средством, задел двигавшиеся рядом BMW и Renault, после чего разнес еще три припаркованных автомобиля.
Как утверждают очевидцы, второй участник импровизированного «заезда» скрылся.
В результате инцидента никто не пострадал.
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