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В Сочи разбился кабриолет
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В Сочи разбился кабриолет 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Авария с участием кабриолета Aston Martin DB7 произошла сегодня, 15 апреля, на улице Раздольной в районе форелевого хозяйства Сочи.
Фотографии с места ДТП опубликовали в очевидцы в соцсетях.
По предварительной информации, водитель уроженец Санкт-Петербурга не справился с управлением на повороте и врезался в ливневый сток.
Мужчина не пострадал. Машина превратилась в груду металла и восстановлению не подлежит.
По свидетельствам очевидцев, владелец спорткара уже несколько раз нарушал правила дорожного движения в городе-курорте.
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