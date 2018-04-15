В Сочи разбился кабриолет

Авария с участием кабриолета Aston Martin DB7 произошла сегодня, 15 апреля, на улице Раздольной в районе форелевого хозяйства Сочи.

Фотографии с места ДТП опубликовали в очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, водитель уроженец Санкт-Петербурга не справился с управлением на повороте и врезался в ливневый сток.

Мужчина не пострадал. Машина превратилась в груду металла и восстановлению не подлежит.

По свидетельствам очевидцев, владелец спорткара уже несколько раз нарушал правила дорожного движения в городе-курорте.