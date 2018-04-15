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СМИ: в Санкт— Петербурге при таинственных обстоятельствах погиб сын Скрипаля
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СМИ: в Санкт— Петербурге при таинственных обстоятельствах погиб сын Скрипаля 

Свободная пресса 1 час назад
Александр Скрипаль, сын двойного агента, полковника ГРУ Сергея Скрипаля, погиб в 2017 году. На момент смерти Александру было лишь 43 года. Как сообщает «День. Онлайн», умер Александр Скрипаль в Санкт-Петербурге. 13 июля 2017 года мужчина выехал в Петербург из Москвы, чтобы там купить автомобиль. Поехал вместе со своей знакомой — Анной Никифоровой. В поезде ему стало плохо. С Московского вокзала его отвезли в Мариинскую больницу. С собой документов у него не было, полиса тоже, потому госпитализация прошла как у «неизвестного лица». Спасти медикам Александра Скрипаля не удалось. Позже выяснилось, что у мужчины был цирроз печени.
Известно, что его могила, как и могила матери, находится в Британии.
Ранее «СП» сообщала, что организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) установила, что при покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Срипаля и его дочь Юлию использовалось «нервно-паралитическое вещество». При этом выяснить его происхождение не удалось.
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