Сын Скрипаля умер в Петербурге

Сын Сергея Скрипаля скончался в Петербурге в 2017 году. Александра Скрипаля госпитализировали в больницу после приезда из Москвы. Скрипаль-младший приезжал в Северную столицу со своей знакомой для покупки автомобиля.

В больницу Александр Скрипаль попал с обострением цирроза печени. С Московского вокзала его доставили в Мариинскую больницу как неизвестное лицо. Телеканал 78 пишет, что медики не могли записать Скрипаля из-за отсутствия у последнего медицинского полиса.

Журналисты попытались связаться со знакомой Александра Скрипаля Анной, однако ее уже больше месяца никто не видел.