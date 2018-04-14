На трассе на Большую Черниговку погиб пассажир съехавшего в кювет Renault

В результате машина опрокинулась. По версии правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что автомобилист не обеспечил постоянный контроль за движением. Пассажир иномарки скончался на месте.