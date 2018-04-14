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На трассе на Большую Черниговку погиб пассажир съехавшего в кювет Renault
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На трассе на Большую Черниговку погиб пассажир съехавшего в кювет Renault 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
В результате машина опрокинулась. По версии правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что автомобилист не обеспечил постоянный контроль за движением.
Пассажир иномарки скончался на месте.
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