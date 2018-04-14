На трассе под Воронежем полыхала фура

Очевидцы засняли полыхающую на трассе М-4 «Дон» фуру.

Машина загорелась в результате ДТП — в Рамонском районе столкнулись две фуры. Движение на участке долгое время было парализовано, пробка растянулась больше чем на 10 километров.