Подъезд к Воронежу со стороны Москвы до ноября будет ограничен

ФКУ «Черноземуправтодор» сообщил о начале работ на трассе А-134 на подъезде к Воронежу со стороны Москвы.

Магистраль расширят до трех полос, что позволит увеличить ее пропускную способность. Правда, во время ремонтных работ дорога наоборот будет сужена, что может вызвать дорожные заторы на въезде в город.

Ограничение будет действовать до ноября.

«Просим водителей быть внимательными при движении на участке ремонта. Приносим извинения за временные неудобства», — прокомментировали в пресс-службе ФКУ «Черноземуправтодор».