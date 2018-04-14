Двое мужчин получили ранение из пистолета в ходе драки в Москве

В ходе драки один из участников выхватил травматический пистолет, из которого ранил двух оппонентов, инцидент произошел на улице Дорожная в Москве, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 13 апреля в 11:13 на службу «02» от граждан поступило сообщение о стрельбе по адресу: улица Дорожная, дом 23, корпус 3, строение 4.

«Прибывшими на место сотрудниками ОР ППСП ОМВД у дома по указанному адресу задержан мужчина 1977 года рождения, который 13 апреля в 11:10 в ходе конфликта, переросшего в драку с мужчинами 1972 года рождения и 1971 года рождения, произвел несколько выстрелов из принадлежащего ему травматического пистолета в оппонентов», — сказал собеседник агентства.

Стрелок с закрытым переломом левой ноги госпитализирован в медучреждение. Один из его оппонентов с огнестрельным ранением бедра также госпитализирован. Второй пострадавший с огнестрельным ранением лодыжки доставлялся в медучреждение, после оказания помощи был отпущен.

По данному факту дознаватель проводит проверку произошедшего, заключил представитель пресс-службы.