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Двое мужчин получили ранение из пистолета в ходе драки в Москве
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Двое мужчин получили ранение из пистолета в ходе драки в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В ходе драки один из участников выхватил травматический пистолет, из которого ранил двух оппонентов, инцидент произошел на улице Дорожная в Москве, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, 13 апреля в 11:13 на службу «02» от граждан поступило сообщение о стрельбе по адресу: улица Дорожная, дом 23, корпус 3, строение 4.
«Прибывшими на место сотрудниками ОР ППСП ОМВД у дома по указанному адресу задержан мужчина 1977 года рождения, который 13 апреля в 11:10 в ходе конфликта, переросшего в драку с мужчинами 1972 года рождения и 1971 года рождения, произвел несколько выстрелов из принадлежащего ему травматического пистолета в оппонентов», — сказал собеседник агентства.
Стрелок с закрытым переломом левой ноги госпитализирован в медучреждение. Один из его оппонентов с огнестрельным ранением бедра также госпитализирован. Второй пострадавший с огнестрельным ранением лодыжки доставлялся в медучреждение, после оказания помощи был отпущен.
По данному факту дознаватель проводит проверку произошедшего, заключил представитель пресс-службы.
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