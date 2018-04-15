На улице Стара-Загора отремонтировали лопнувшую теплосеть

Утром в воскресенье, 15 апреля, в Самаре специалисты «Предприятия тепловых сетей» ликвидировали коммунальную аварию. Они отремонтировали лопнувшую трубу на улице Стара-Загора в районе пересечения с проспектом Кирова.

— Работы продолжались на протяжении всей ночи. В настоящее время «ПТС» совместно с коммунальными службами ведет перевод потребителей на штатную схему теплоснабжения, — сообщили представители предприятия.

Авария произошла вечером в субботу, 14 апреля. Из-за прорыва трубы на улице Стара-Загора забил горячий гейзер. 63.ru публиковал видео с места происшествия.

На Стара-Загоре забил «гейзер»