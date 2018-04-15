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На улице Стара-Загора отремонтировали лопнувшую теплосеть
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На улице Стара-Загора отремонтировали лопнувшую теплосеть 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Утром в воскресенье, 15 апреля, в Самаре специалисты «Предприятия тепловых сетей» ликвидировали коммунальную аварию. Они отремонтировали лопнувшую трубу на улице Стара-Загора в районе пересечения с проспектом Кирова.
— Работы продолжались на протяжении всей ночи. В настоящее время «ПТС» совместно с коммунальными службами ведет перевод потребителей на штатную схему теплоснабжения, — сообщили представители предприятия.
Авария произошла вечером в субботу, 14 апреля. Из-за прорыва трубы на улице Стара-Загора забил горячий гейзер. 63.ru публиковал видео с места происшествия.
На Стара-Загоре забил «гейзер»
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