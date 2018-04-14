Мерседес бенз. Всё о электрической версии Sprint.

Фургоны от компании Mersedes-Benz мечта каждого, особенно когда он оснащён новой электрической версией!

Дело в том, что данная компания держала интригу и не смотря на то, что автомобиль был представлен нашему взору ещё зимой феврале, то о его зелёной модификации в доступе стали появляться только сейчас. Поговорим о том, чем оснащён автомобиль: Это конечно полный комплект электрической установки, которая развивает 84 кВт Максимально достигаемая скорость на автомобиле сейчас составляет 120 километров, но в целях увеличении запаса хода он был сокращён до 80 километров в час. Ещё теперь для автомобиля предусматривают целых два комплекта аккумулятора, один из которых на 41 киловат, а другой на 51. Для первого случая предусматривается расстояние в 150 километров — это расстояние которое может проехать автомобиль на первой батарейке. На второй зарядке он немного подсократиться до 115 километров. (учитывается для проезда в округе города). Теперь о размерах автомобиля: Длина — 5932мм, колесная бза — 3824. Масса — 3500 килограмм. Нагрузка полезная 1000 килограмм. Говорить о стоймости пока рано, но всё-таки прозводители предупреждают, что автомобиль будет дороже аналога. Стоймость будет начинаться от 50 тысяч долларов.