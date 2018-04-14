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Пассажирский автобус столкнулся с фурой
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Пассажирский автобус столкнулся с фурой 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса cherinfo.ru  Сегодня, 14 апреля, около 17:50 в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение, о том, что на 102 километре автодороги «М7-Волга» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств.
По предварительной информации, водитель автобуса Yutong, следующего из Иваново в Королев, не избрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с движущейся впереди по той же полосе фурой.
В момент столкновения в салоне автобуса находилось 44 пассажира. В результате дорожно-транспортного происшествия пять пассажиров автобуса получили ушибы. Медицинская помощь им была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
По факту ДТП назначена проверка, инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.
Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется регулировка движения по одной из полос.
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