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Еще в одном ТЦ обвалился потолок
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Еще в одном ТЦ обвалился потолок 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Калининграде в переходе между атриумами в торгово-развлекательном центре «Европа» обвалился декоративный потолок. Сначала сверху посыпалась штукатурка, а потом рухнула вся подвесная конструкция, передает телеканал «Россия 24». По словам очевидцев, все, находившиеся в этой части атриума успели отойти, и никто из посетителей не пострадал.
В здании идет ремонт. Сотрудники ТЦ убрали последствия своими силами. Помощь спасателей не понадобилась, сообщил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.
В субботе подобное ЧП произошло в Миассе. Там также упал потолок в торговом центре.
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