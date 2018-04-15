Еще в одном ТЦ обвалился потолок

В Калининграде в переходе между атриумами в торгово-развлекательном центре «Европа» обвалился декоративный потолок. Сначала сверху посыпалась штукатурка, а потом рухнула вся подвесная конструкция, передает телеканал «Россия 24». По словам очевидцев, все, находившиеся в этой части атриума успели отойти, и никто из посетителей не пострадал.

В здании идет ремонт. Сотрудники ТЦ убрали последствия своими силами. Помощь спасателей не понадобилась, сообщил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов

В субботе подобное ЧП произошло в Миассе. Там также упал потолок в торговом центре.