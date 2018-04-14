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В миасском ТЦ обрушился потолок
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В миасском ТЦ обрушился потолок 

Вести.Ru 46 минут назад
По данным «Интерфакс», он был из гипсокартона. Инцидент произошел в одном из отделов на втором этаже здания. В результате случившегося пострадала женщина, она госпитализирована.
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