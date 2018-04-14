На Краснолесья коммунальщики убрали пыль с дороги на припаркованные автомобили

Сегодня улицу Краснолесья в Академическом чистили коммунальные службы. Все бы ничего, но пыль с дороги они убрали на припаркованные рядом автомобили и в проходящих мимо пешеходов.

Группа akademekb выложила ВКонтакте видео читателя, который снял эту уборку. Ветер просто не давал пыли долетать до кузова спецтехники (по данным Gismeteo в Екатеринбурге сегодня фиксировали скорость ветра до 14 метров в секунду).

"Я в шоке от уборки в столь сильно ветреный день", — пишет автор видео. — «Мусор просто не долетает до кузова. Он развернулся и поехал ещё в обратную сторону к ТЦ все припаркованные автомобили вдоль улицы Краснолесья были в пыли».

А вот и видео этой «уборки»:

Пешеходам тоже досталось от коммунальщиков:

— Меня просто окатило пылью, потом минут пять пыталась отряхнуться, — поделилась читательница Е1.RU Анастасия.

Комментарий комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга взять не удалось.