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На Краснолесья коммунальщики убрали пыль с дороги на припаркованные автомобили
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На Краснолесья коммунальщики убрали пыль с дороги на припаркованные автомобили 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня улицу Краснолесья в Академическом чистили коммунальные службы. Все бы ничего, но пыль с дороги они убрали на припаркованные рядом автомобили и в проходящих мимо пешеходов.
Группа akademekb выложила ВКонтакте видео читателя, который снял эту уборку. Ветер просто не давал пыли долетать до кузова спецтехники (по данным Gismeteo в Екатеринбурге сегодня фиксировали скорость ветра до 14 метров в секунду).
"Я в шоке от уборки в столь сильно ветреный день", — пишет автор видео. — «Мусор просто не долетает до кузова. Он развернулся и поехал ещё в обратную сторону к ТЦ все припаркованные автомобили вдоль улицы Краснолесья были в пыли».
А вот и видео этой «уборки»:
Пешеходам тоже досталось от коммунальщиков:
— Меня просто окатило пылью, потом минут пять пыталась отряхнуться, — поделилась читательница Е1.RU Анастасия.
Комментарий комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга взять не удалось.
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