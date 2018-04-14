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В страшной аварии под Ростовом погиб 27-летний водитель Honda
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В страшной аварии под Ростовом погиб 27-летний водитель Honda 

161.ru 35 минут назад
Фото: 161.ru
Сегодня вечером, 14 апреля, произошло ДТП, которое унесло жизнь молодого человека. Авария случилась около 19:30 на 12-ом километре трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе.
По предварительной информации, столкнулись автомобиль Renault Logan и иномарка Honda, за рулем которой находился 27-летний водитель.
— В результате ДТП погиб водитель автомобиля Honda. Мужчина, управлявший другой иномаркой, и его пассажир пострадали. Их доставили в больницу, — прокомментировали 161.ru в отделе УГИБДД по Ростовской области.
Как рассказал корреспондент 161.ru с места происшествия, обе машины превратились в груду металла. Здесь сейчас работают сотрудники полиции и спасатели.
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