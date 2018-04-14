В страшной аварии под Ростовом погиб 27-летний водитель Honda

Сегодня вечером, 14 апреля, произошло ДТП, которое унесло жизнь молодого человека. Авария случилась около 19:30 на 12-ом километре трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе.

По предварительной информации, столкнулись автомобиль Renault Logan и иномарка Honda , за рулем которой находился 27-летний водитель.

— В результате ДТП погиб водитель автомобиля Honda. Мужчина, управлявший другой иномаркой, и его пассажир пострадали. Их доставили в больницу, — прокомментировали 161.ru в отделе УГИБДД по Ростовской области.

Как рассказал корреспондент 161.ru с места происшествия, обе машины превратились в груду металла. Здесь сейчас работают сотрудники полиции и спасатели.