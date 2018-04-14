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В Британии автомобиль наехал на пешеходов
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В Британии автомобиль наехал на пешеходов 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © en.wikipedia.org
Легковой автомобиль BMW наехал на шестерых человек в британском графстве Эссекс, сообщает портал EssexLive со ссылкой на правоохранительные органы.
Пострадавшими оказались молодые парни. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. Пятеро других были также госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
По словам очевидцев, водитель потерял управление и врезался в группу пешеходов.
Полиция частично перекрыла набережную населенного пункта, где произошел инцидент. Правоохранительные органы занимаются расследованием случившегося.
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