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В Британии шесть подростков пострадали при наезде автомобиля на пешеходов
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В Британии шесть подростков пострадали при наезде автомобиля на пешеходов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Peter Nicholls/Reuters
В британском графстве Эссекс автомобиль BMW наехал на шестерых молодых людей, об этом сообщает The Mirror.
Как отмечается, инцидент произошел днем на набережной Канви-Айленда. Один из очевидцев рассказал, что водитель автомобиля не справился с управлением на кольцевой развязке и наехал на группу пешеходов. В результате наезда два человека были доставлены в больницу в критическом состоянии, повреждения еще четырех подростков не такие серьезные.
Ранее сообщалось, что в Болгарии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли по меньшей мере шесть человек и пострадали еще 20. Направлявшийся в Софию из Бургаса автобус столкнулся с легковым автомобилем около 11.00 мск, а затем перевернулся и упал в кювет. Согласно предварительной информации, водитель автобуса ехал осторожно и не является виновником аварии.
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