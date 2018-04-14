В Британии шесть подростков пострадали при наезде автомобиля на пешеходов

В британском графстве Эссекс автомобиль BMW наехал на шестерых молодых людей, об этом сообщает The Mirror.

Как отмечается, инцидент произошел днем на набережной Канви-Айленда. Один из очевидцев рассказал, что водитель автомобиля не справился с управлением на кольцевой развязке и наехал на группу пешеходов. В результате наезда два человека были доставлены в больницу в критическом состоянии, повреждения еще четырех подростков не такие серьезные.

Ранее сообщалось, что в Болгарии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли по меньшей мере шесть человек и пострадали еще 20. Направлявшийся в Софию из Бургаса автобус столкнулся с легковым автомобилем около 11.00 мск, а затем перевернулся и упал в кювет. Согласно предварительной информации, водитель автобуса ехал осторожно и не является виновником аварии.