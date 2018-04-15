Ещё
Ледяной дождь вызвал более 200 ДТП в Канаде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ледяной дождь вызвал более 200 ДТП в Канаде 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Крупнейшая агломерация Канады ‐ Большое Торонто — серьезно пострадала от ледяного дождя, который накануне обрушился на регион. На дорогах произошло свыше 200 различных аварий, сообщил сайт CBC.
В сообщении вещательной корпорации сказано, что автомобили сталкивались друг с другом, пробивали дорожные ограждения и переворачивались. Водителей призвали пересесть на общественный транспорт.
Разгул стихии так же вызвал массовую отмену авиарейсов. Из международного аэропорта Торонто не смогли вылететь несколько сотен самолетов.
Российские ученые спрогнозировали увеличение количества снегопадов в XXI веке на территории нашей страны.
360tv.ru: последние новости
Открыта «горячая линия» после ДТП под Вологдой Двое детей эвакуированы авиацией после аварии в Подмосковье СМИ: семь человек погибли в крупном ДТП в Вологодской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
Названы имена погибших в ДТП под Вологдой27
Названы самые надежные автомобили4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение