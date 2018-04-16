Сообразительный пес увернулся от упавшего дерева во время ледяного дождя в Канаде

Житель Канады опубликовал в сети кадры, запечатлевшие приключения его пса по кличке Спрокет во время ледяного дождя, на днях прошедшего в Торонто.

Животное прогуливалось на заднем дворе домовладения. В какой-то момент пес внезапно ускорился, покинул пространство, показавшееся ему опасным, и ретировался на крыльцо.

Через считанные секунды на то место, где от только что находился, упало дерево, не выдержавшее веса льда, скопившегося на его поверхности.

Напомним, что в минувшие выходные в результате ледяных дождей была блокирована работа аэропорта Торонто и других предприятий транспортной инфраструктуры, дорожно-транспортные происшествия в городе и окрестностях исчислялись сотнями.