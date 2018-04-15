Житель Хабаровска оставил без света тысячи человек и погиб

Местный житель, пробравшийся в здание электроподстанции возле автовокзала Хабаровска, спровоцировал аварию, в результате которой без света остались тысячи людей. Это стоило мужчине жизни, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителей АО «Хабаровская Горэлектросеть».

По словам главного инженера компании Игоря Суслова, несчастный получил сильнейший удар током и погиб. При этом ремонт, необходимый для восстановления электропитания нескольких тысяч потребителей, занял около двух часов, пишет агентство.

В настоящее время региональные следственные органы выясняют, как мужчине удалось проникнуть в помещение электроподстанции.

В Новомосковском округе столицы велосипедиста ударило током, когда он проезжал под эстакадой. Ощутимый разряд парализовал ногу, и пострадавший чуть не угодил под колеса машин на проезжей части.