Три человека пострадали в результате ДТП на Минском шоссе в Подмосковье

В Одинцовском районе Московской области произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого три человека получили травмы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«На 21 км Минского шоссе произошло ДТП: грузовой автомобиль MAN столкнулся с легковым автомобилем марки Volkswagen . В результате инцидента ранены три человека», — сообщил дежурный офицер.

Он отметил, что на месте ДТП находятся сотрудники полиции, устанавливающие все причины и обстоятельства произошедшей аварии.