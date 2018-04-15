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Три человека пострадали в результате ДТП на Минском шоссе в Подмосковье
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Три человека пострадали в результате ДТП на Минском шоссе в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Одинцовском районе Московской области произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого три человека получили травмы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«На 21 км Минского шоссе произошло ДТП: грузовой автомобиль MAN столкнулся с легковым автомобилем марки Volkswagen. В результате инцидента ранены три человека», — сообщил дежурный офицер.
Он отметил, что на месте ДТП находятся сотрудники полиции, устанавливающие все причины и обстоятельства произошедшей аварии.
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