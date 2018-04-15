Непогода в США унесла жизни трех человек

Снегопады, дожди и ураганный ветер, обрушившиеся на Соединенные Штаты, стали причиной гибели, как минимум, трех человек, сообщил телеканал «360».

В летнем домике в Луизиане, на который рухнуло огромное дерево, погиб ребенок. Еще один человек скончался при столкновении двух автомобилей на обледеневшей дороге в Висконсине. А в штате Небраска дорожная авария привела к гибели водителя снегоуборочной машины, пишет агентство.

Ледяной дождь стал причиной большого количества дорожных аварий в Канаде. Более 200 ДТП произошло в Торонто.

Из-за ненастья в аэропорту города также отменено более 400 авиарейсов.