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Непогода в США унесла жизни трех человек
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Непогода в США унесла жизни трех человек 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: 360tv.ru
Снегопады, дожди и ураганный ветер, обрушившиеся на Соединенные Штаты, стали причиной гибели, как минимум, трех человек, сообщил телеканал «360».
В летнем домике в Луизиане, на который рухнуло огромное дерево, погиб ребенок. Еще один человек скончался при столкновении двух автомобилей на обледеневшей дороге в Висконсине. А в штате Небраска дорожная авария привела к гибели водителя снегоуборочной машины, пишет агентство.
Ледяной дождь стал причиной большого количества дорожных аварий в Канаде. Более 200 ДТП произошло в Торонто.
Из-за ненастья в аэропорту города также отменено более 400 авиарейсов.
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