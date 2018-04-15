В США три человека погибли из-за непогоды

В США три человека погибли из-за последствий снегопадов и дождей обрушившихся на территорию страны. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в штате Луизиана из-за сильного ветра упало дерево упало на дом, в результате погиб ребенок. При этом в штате Висконсин из-за сильного обледенения дорожного покрытия произошло ДТП, один человек погиб, четыре человека были доставлены в больницу.

В свою очередь в штате Небраска также из-за плохих погодных условий в результате ДТП скончался водитель снегоуборочной машины.

Как отмечается, в аэропорту городов Миннеаполис и Сент-Пол отменили около 400 рейсов из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Торонто отменили более 400 авиарейсов из-за непогоды.