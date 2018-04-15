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Представлен эскиз кросс-кабриолета Skoda Karoq
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Представлен эскиз кросс-кабриолета Skoda Karoq 

Car.ru 47 минут назад
Фото: Car.ru
Этим летом учащиеся Skoda Academy продемонстрируют миру свой новый проект — кросс-кабриолет Skoda Karoq.
Накануне студенты выложили в сеть свой первый дизайнерский скетч открытого автомобиля.
Добавим, что концептуальный Skoda Karoq Convertible Concept является моделью, разработанной на базе вседорожника чешской компании, у которого убрали крышу, задние двери и второй ряд кресел. В задней части машины появится место, куда будет складываться крыша, правда будет ли она мягкой тканевой или жёсткой — пока тайна.
Пресс-центр производителя отмечает, что основой задачей студентов академии было разработать машину для молодого поколения. Сообщается, что скетч кросс-кабриолета разработала группа студентов из двадцати человек. Мировой дебют автомобиля ожидается этим летом.
Больше пока никакой информации о новом автомобиле не сообщается. Более подробно нас познакомят с характеристиками машины в июне этого года.
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