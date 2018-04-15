Представлен эскиз кросс-кабриолета Skoda Karoq

Накануне студенты выложили в сеть свой первый дизайнерский скетч открытого автомобиля.

Добавим, что концептуальный Skoda Karoq Convertible Concept является моделью, разработанной на базе вседорожника чешской компании, у которого убрали крышу, задние двери и второй ряд кресел. В задней части машины появится место, куда будет складываться крыша, правда будет ли она мягкой тканевой или жёсткой — пока тайна.

Пресс-центр производителя отмечает, что основой задачей студентов академии было разработать машину для молодого поколения. Сообщается, что скетч кросс-кабриолета разработала группа студентов из двадцати человек. Мировой дебют автомобиля ожидается этим летом.

Больше пока никакой информации о новом автомобиле не сообщается. Более подробно нас познакомят с характеристиками машины в июне этого года.