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Водитель, насмерть сбивший мужчину под Выксой, разыскивается полицией
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Водитель, насмерть сбивший мужчину под Выксой, разыскивается полицией 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, в период с 20.30 9 апреля до 6.00 10 апреля на автодороге Выкса — Вознесенское — Сатис около села Новодмитриевка погиб от наезда автомобиля 51-летний местный житель.
Правоохранители просят очевидцев произошедшего и лиц, обладающих информацией по данному ДТП, а также имеющих автомобильный видеорегистратор и двигавшихся в указанный промежуток времени по этой автодороге, позвонить в полицию по телефонам: 8 (83177) 3-12-02 или 8 (83177) 3-22-28, а также на сотовый телефон 8-961-632-42-79.
Ранее сообщалось, что разыскивается водитель, сбивший пешехода в Кстовском районе.
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