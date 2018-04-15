Водитель, насмерть сбивший мужчину под Выксой, разыскивается полицией

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , в период с 20.30 9 апреля до 6.00 10 апреля на автодороге Выкса — Вознесенское — Сатис около села Новодмитриевка погиб от наезда автомобиля 51-летний местный житель.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и лиц, обладающих информацией по данному ДТП, а также имеющих автомобильный видеорегистратор и двигавшихся в указанный промежуток времени по этой автодороге, позвонить в полицию по телефонам: 8 (83177) 3-12-02 или 8 (83177) 3-22-28, а также на сотовый телефон 8-961-632-42-79.

Ранее сообщалось, что разыскивается водитель, сбивший пешехода в Кстовском районе.