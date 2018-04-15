Ещё
Неудачная попытка стритрейсера выглядеть круто
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неудачная попытка стритрейсера выглядеть круто 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Владелец кабриолета BMW M4 старательно следовал этому правилу, поэтому вылетел с трассы еще до того, как оказался вне поля зрения очевидцев, снимавших его на видео. Отчасти его спровоцировал на это Lamborghini Huracan, за которым поспешил водитель M4.
Судя по всему, автолюбитель потерял управление или прозевал изгиб дороги, после чего на высокой скорости съехал с трассы и прокатился по пересеченной местности. В результате пострадали пластиковые элементы кузова BMW M4.
Но все это мелочи, если под рукой у тебя «китайская сварка»! Вооружившись рулоном черного скотча, водитель быстренько «починил» свой автомобиль. В итоге машина стала выглядеть даже почти не пострадавшей, а черные полосы скотча можно издалека принять за дизайнерское решение.
Правда, потом все равно придется доехать до автомастерской, чтобы хотя бы очистить автомобиль от пучков травы и кусков грязи, забившихся в диски и днище автомобиля.
Авторамблер: последние новости
Названы самые популярные люксовые авто в России Наглая хозяйка Land Rover не пропустила маму с коляской, перекрыв тротуар Статистику аварийности в России испортили мигранты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
На авторынке ДВ сменился лидер продаж
Названы самые надежные автомобили4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение