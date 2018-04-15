Неудачная попытка стритрейсера выглядеть круто

Владелец кабриолета BMW M4 старательно следовал этому правилу, поэтому вылетел с трассы еще до того, как оказался вне поля зрения очевидцев, снимавших его на видео. Отчасти его спровоцировал на это Lamborghini Huracan, за которым поспешил водитель M4.

Судя по всему, автолюбитель потерял управление или прозевал изгиб дороги, после чего на высокой скорости съехал с трассы и прокатился по пересеченной местности. В результате пострадали пластиковые элементы кузова BMW M4.

Но все это мелочи, если под рукой у тебя «китайская сварка»! Вооружившись рулоном черного скотча, водитель быстренько «починил» свой автомобиль. В итоге машина стала выглядеть даже почти не пострадавшей, а черные полосы скотча можно издалека принять за дизайнерское решение.

Правда, потом все равно придется доехать до автомастерской, чтобы хотя бы очистить автомобиль от пучков травы и кусков грязи, забившихся в диски и днище автомобиля.