В ДТП на Ставрополье погиб 64-летний пенсионер

В минувшую среду, 11 апреля, в Ставропольском крае в страшной аварии погиб 64-летний водитель иномарки Hyundai Solaris, передает «НьюИнформ».

По имеющейся информации, инцидент произошел на автомобильной дороге, ведущей из Ставрополя в Минеральные Воды. По неизвестным причинам, пенсионер на легковушке вылетел на встречную полосу дорожного движения, где врезался в идущий прямо ему навстречу грузовой автомобиль марки MAN.

В результате столкновения водитель Hyundai погиб на месте до приезда медицинских работников.

В настоящее время известно, что для выяснения обстоятельств и деталей происшествия у пенсионера была взята кровь на анализ для установления, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения во время езды или нет.