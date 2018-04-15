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В ДТП на Ставрополье погиб 64-летний пенсионер
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В ДТП на Ставрополье погиб 64-летний пенсионер 

Газета.Ru 2 часа назад
В минувшую среду, 11 апреля, в Ставропольском крае в страшной аварии погиб 64-летний водитель иномарки Hyundai Solaris, передает «НьюИнформ».
По имеющейся информации, инцидент произошел на автомобильной дороге, ведущей из Ставрополя в Минеральные Воды. По неизвестным причинам, пенсионер на легковушке вылетел на встречную полосу дорожного движения, где врезался в идущий прямо ему навстречу грузовой автомобиль марки MAN.
В результате столкновения водитель Hyundai погиб на месте до приезда медицинских работников.
В настоящее время известно, что для выяснения обстоятельств и деталей происшествия у пенсионера была взята кровь на анализ для установления, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения во время езды или нет.
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