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На Звездной улице в Петербурге произошло тройное ДТП
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На Звездной улице в Петербурге произошло тройное ДТП 

Газета.Ru 2 часа назад
Поздним вечером, 13 апреля, на улице Звездной произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате чего оказалась перекрыта полоса не только в сторону пр. Космонавтов, но и часть полосы по направлению Витебского проспекта, передают «Невские новости».
Как отметил автор фотографий и записи, размещенной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», «пацаны сообразили на троих в пятницу 13-го», отметив одну из возможных причин аварии.
Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам правопорядка. О пострадавших информации не поступило.
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