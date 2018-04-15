На Звездной улице в Петербурге произошло тройное ДТП

Поздним вечером, 13 апреля, на улице Звездной произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате чего оказалась перекрыта полоса не только в сторону пр. Космонавтов, но и часть полосы по направлению Витебского проспекта, передают «Невские новости».

Как отметил автор фотографий и записи, размещенной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», «пацаны сообразили на троих в пятницу 13-го», отметив одну из возможных причин аварии.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам правопорядка. О пострадавших информации не поступило.