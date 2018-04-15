Два болельщика «Арсенала» стали жертвами таксиста‑вымогателя в Москве

В Москве таксист заставил двух болельщиков английского футбольного клуба «Арсенал» заплатить 10 тысяч рублей за поездку, заперев их в машине, сообщает РИАМО

Как рассказала журналистка BBC Сара Рэйнсфорд в Twitter, двое ее знакомых, приехавшие в Москву на матч 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА, недалеко от Лубянки сели в желтый автомобиль, похожий на такси.

"Водитель довез их до Пятницкой и потребовал за проезд 10 тысяч рублей. Когда они начали возражать, он запер их в такси, а также не разрешил им сделать фотографию его лицензии. В результате им пришлось заплатить", — отметила Рэйнсфорд.

Она уточнила, что автомобиль выглядел как официальное такси, а у водителя висела лицензия, но он повел себя очень агрессивно, когда пассажиры попытались сфотографировать ее.