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Два болельщика «Арсенала» стали жертвами таксиста‑вымогателя в Москве
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Два болельщика «Арсенала» стали жертвами таксиста‑вымогателя в Москве 

Газета.Ru 2 часа назад
В Москве таксист заставил двух болельщиков английского футбольного клуба «Арсенал» заплатить 10 тысяч рублей за поездку, заперев их в машине, сообщает РИАМО.
Как рассказала журналистка BBC Сара Рэйнсфорд в Twitter, двое ее знакомых, приехавшие в Москву на матч 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА, недалеко от Лубянки сели в желтый автомобиль, похожий на такси.
"Водитель довез их до Пятницкой и потребовал за проезд 10 тысяч рублей. Когда они начали возражать, он запер их в такси, а также не разрешил им сделать фотографию его лицензии. В результате им пришлось заплатить", — отметила Рэйнсфорд.
Она уточнила, что автомобиль выглядел как официальное такси, а у водителя висела лицензия, но он повел себя очень агрессивно, когда пассажиры попытались сфотографировать ее.
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