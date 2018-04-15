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Автомобиль протаранил толпу школьников в Японии
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Автомобиль протаранил толпу школьников в Японии 

Газета.Ru 2 часа назад
В префектуре Айти автомобиль врезался в группу учеников младших классов. Двух детей доставили больницу с переломами и травмами средней тяжести, сообщает информагентство Nation News.
Инцидент развернулся средь белого дня в японском городе Комаки. Как сообщают местные СМИ, водитель автомобиля влетел в группу учащихся младших классов в префектуре Айти.
К счастью, никто не погиб, двоим школьникам понадобилась медицинская помощь, врачи диагностировали у них переломы и травмы средней тяжести.
Полицейские сразу же взяли под стражу 22-летнего водителя авто, обстоятельства произошедшего выясняются.
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