Автомобиль протаранил толпу школьников в Японии

В префектуре Айти автомобиль врезался в группу учеников младших классов. Двух детей доставили больницу с переломами и травмами средней тяжести, сообщает информагентство Nation News.

Инцидент развернулся средь белого дня в японском городе Комаки. Как сообщают местные СМИ, водитель автомобиля влетел в группу учащихся младших классов в префектуре Айти.

К счастью, никто не погиб, двоим школьникам понадобилась медицинская помощь, врачи диагностировали у них переломы и травмы средней тяжести.

Полицейские сразу же взяли под стражу 22-летнего водителя авто, обстоятельства произошедшего выясняются.