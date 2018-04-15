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Молодой водитель сбил толпу школьников в Японии
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Молодой водитель сбил толпу школьников в Японии 

Газета.Ru 1 час назад
Сотрудники полиции Японии задержали 22-летнего водителя, который в четверг, 12 апреля, сбил группу школьников, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу, передает «НьюИнформ».
Как сообщает местная пресса, дорожное полотно переходила группа из семи школьников младших классов. По неизвестным причинам, молодой человек на своем автомобиле не пропустил их и допустил столкновение, в результате которого два человека — 12-летняя девочка и семилетний мальчик — были госпитализированы с переломами в ближайшее медицинское учреждение.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Среди версий фигурируют намеренный наезд или случайная авария. Сейчас водителя проверяют на предмет употребления запрещенных средств или алкоголя.
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