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Уроженцу Ивановской области отстрелили ягодицу в московских Сокольниках
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Уроженцу Ивановской области отстрелили ягодицу в московских Сокольниках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Вооруженное нападение произошло поздно ночью в столичных Сокольниках. Многочисленные огнестрельные ранения получил 35‐летний уроженец Ивановской области. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.
Инцидент произошел накануне, 14 апреля, в 23:40. Неизвестный ранил потерпевшего на 3-ей Рыбинской улице. Пострадавшего доставили в больницу. Он поступил в операционную сегодня в 01:42.
Медики диагностировали у него огнестрельные ранения в области передней поверхности грудной клетки, правой поясничной области и ягодицы с той же стороны. Мужчина также получил ушиб сердца и закрытую черепно-мозговую травму.
Осмотр провел хирург.
В среду сообщалось, что пьяный мужчина устроил тир из пневматического ружья по детской площадке в Москве. Ранение получил ребенок, после чего был незамедлительно доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
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