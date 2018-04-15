Уроженцу Ивановской области отстрелили ягодицу в московских Сокольниках

Вооруженное нападение произошло поздно ночью в столичных Сокольниках. Многочисленные огнестрельные ранения получил 35‐летний уроженец Ивановской области. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел накануне, 14 апреля, в 23:40. Неизвестный ранил потерпевшего на 3-ей Рыбинской улице. Пострадавшего доставили в больницу. Он поступил в операционную сегодня в 01:42.

Медики диагностировали у него огнестрельные ранения в области передней поверхности грудной клетки, правой поясничной области и ягодицы с той же стороны. Мужчина также получил ушиб сердца и закрытую черепно-мозговую травму.

Осмотр провел хирург.

В среду сообщалось, что пьяный мужчина устроил тир из пневматического ружья по детской площадке в Москве. Ранение получил ребенок, после чего был незамедлительно доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.