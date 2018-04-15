Хозяин Land Rover взыскал с дорожников компенсацию за яму на Наугорке

Советский районный суд Орла решил взыскать с ООО «ЭкоТех» более 200 тысяч рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

Днем мужчина ехал на своем Land Rover по проезжей части Наугорского шоссе в сторону улицы Лескова. В районе дома №3 он неожиданно попал в выбоину, залитую водой. В результате автомобиль получил повреждения механизма рулевого управления, элементов подвески, произошла деформация колесного диска.

Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции измерили яму. Она оказалось площадью около трех метров и глубиной около 17 сантиметров.

Определяя виновника произошедшего, суд учел, что МКУ «УКХ г. Орла» был заключен контракт на ремонт дорожного полотна на Наугорском шоссе. В связи с этим ответственность за причиненный автовладельцу ущерб лежит на подрядчике ООО «ЭкоТех».

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля, с учетом стоимости запасных частей, работ и основных механизмов, на дату происшествия составила 201929.37 рубля. Ее и должны взыскать.