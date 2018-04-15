Три человека стали жертвами ДТП с участием грузовика в Саратовской области

В ночь на четверг, 5 апреля, в Саратовской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщает телеканал «360».

В аварии погибли три человека, еще двое попали в больницу с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

ДТП произошло на 709-м километре автодороги Курск — Саратов. 34-летний водитель ВАЗ 21104 пошел на обгон и врезался в едущую навстречу Volvo с прицепом.

Водитель и два пассажира отечественного автомобиля погибли. Еще двух находившихся в «десятке» мужчин госпитализировали.

Находившийся за рулем Volvo водитель не пострадал.