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Три человека стали жертвами ДТП с участием грузовика в Саратовской области
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Три человека стали жертвами ДТП с участием грузовика в Саратовской области 

Газета.Ru 59 минут назад
В ночь на четверг, 5 апреля, в Саратовской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщает телеканал «360».
В аварии погибли три человека, еще двое попали в больницу с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.
ДТП произошло на 709-м километре автодороги Курск — Саратов. 34-летний водитель ВАЗ 21104 пошел на обгон и врезался в едущую навстречу Volvo с прицепом.
Водитель и два пассажира отечественного автомобиля погибли. Еще двух находившихся в «десятке» мужчин госпитализировали.
Находившийся за рулем Volvo водитель не пострадал.
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