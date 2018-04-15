В Уфе ребенок попал под колеса иномарки 

В Уфе водитель на иномарке наехал на девочку, сообщает информагентство Nation News.
По информации, предоставленной управлением ГИБДД, инцидент произошел днем во вторник, 10 апреля.
На улице Карла Маркса ученица седьмого класса местной школы пересекала проезжую часть, двигаясь по пешеходному переходу. В этот же момент водитель Мерседеса не успел вовремя остановить свое транспортное средство и наехал на ребенка.
В ходе аварии пострадавшая девочка получила повреждения и была госпитализирована.
Сотрудники дорожной полиции выяснят все подробности произошедшего ДТП.