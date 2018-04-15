В Уфе ребенок попал под колеса иномарки

В Уфе водитель на иномарке наехал на девочку, сообщает информагентство Nation News.

По информации, предоставленной управлением ГИБДД , инцидент произошел днем во вторник, 10 апреля.

На улице Карла Маркса ученица седьмого класса местной школы пересекала проезжую часть, двигаясь по пешеходному переходу. В этот же момент водитель Мерседеса не успел вовремя остановить свое транспортное средство и наехал на ребенка.

В ходе аварии пострадавшая девочка получила повреждения и была госпитализирована.

Сотрудники дорожной полиции выяснят все подробности произошедшего ДТП.