Ещё
В Уфе ребенок попал под колеса иномарки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Уфе ребенок попал под колеса иномарки 

Газета.Ru 1 час назад
В Уфе водитель на иномарке наехал на девочку, сообщает информагентство Nation News.
По информации, предоставленной управлением ГИБДД, инцидент произошел днем во вторник, 10 апреля.
На улице Карла Маркса ученица седьмого класса местной школы пересекала проезжую часть, двигаясь по пешеходному переходу. В этот же момент водитель Мерседеса не успел вовремя остановить свое транспортное средство и наехал на ребенка.
В ходе аварии пострадавшая девочка получила повреждения и была госпитализирована.
Сотрудники дорожной полиции выяснят все подробности произошедшего ДТП.
Газета.Ru: последние новости
Открыта "горячая линия" после ДТП под Вологдой Автомобиль протаранил толпу школьников в Японии Мужчину ударили ножом на юго‑западе Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
Названы самые надежные автомобили4
Названы имена погибших в ДТП под Вологдой27
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение