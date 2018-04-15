Два человека погибли в аварии на Боровском шоссе

Серьезная авария произошла на 32 километре Боровского шоссе в Москве. Погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал «360».

По предварительным данным, седан на большой скорости заходил в поворот и врезался в неправильно припаркованную фуру. От сильного удара у легковой машины полностью сорвало крышу.

Раненых доставили в ближайшую больницу. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД

Инспекторы временно ограничили съезд с Боровского шоссе на Заводское шоссе. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.